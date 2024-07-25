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Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при ликвидации огня

Глава службы пожаротушения МЧС Поморья Охрименко погиб при тушении огня на судне

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МЧС России

Руководитель службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко погиб при ликвидации возгорания на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев». Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«МЧС России скорбит о гибели сотрудника в Архангельской области», — отметили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что Димитрий Охрименко посвятил пожарной охране свыше 30 лет. Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что службы пожаротушения «ответственно и честно» выполнял все свои задачи.

В мае сотрудник МЧС Михаил Потанин на фестивале «Тюмень Сильная» поднял 80-килограммовую гирю, после чего упал на землю. Врачи не смогли его спасти. По неподтвержденным данным, у него остановилось сердце. Организаторы фестиваля сообщили, что это было рядовое упражнение, а вес гири был не максимальным. До этого мужчина не жаловался на здоровье, занимал призовые места на соревнованиях, а также увлекался охотой и рыбалкой.

Ранее во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб глава студенческой организации, которая помогла спастись сотням людей.

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