В Белоруссии приговоренный к расстрелу немец признался в связях с СБУ

Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни за наемничество и терроризм, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ), которая дала ему «задание» в Минске.

По оценке немца, сейчас на Украине насчитывается 132 вооруженных формирования, состоящего из иностранных наемников. Кригер рассказал, что «отправлял заявки» во все подобные группировки. Одно из таких формирований предложило ему вступить в свои ряды после выполнения «заданий».

«Меня связали с их кураторами из СБУ... В одном из таких разговоров поступило предложение вылететь в Минск для выполнения важных заданий… Сейчас я думаю, СБУ использовала меня для выполнения нужных им заданий в Минске», — сказал Кригер.

Также в интервью немец посетовал, что власти Германии не предпринимают никаких попыток для его экстрадиции на родину.

20 июля стало известно, что Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Его обвиняют по шести статьям УК страны, в их числе – наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии и ФРГ ведут переговоры о судьбе приговоренного к смертной казни немца.