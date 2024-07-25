В Болгарии загорелись три склада с пиротехникой

Пожар охватил три склада с пиротехническими изделиями в Софийской области Болгарии. Об этом сообщает телеканал Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел вблизи города Елин-Пелин Софийской области. По словам представителя МВД Димитара Кангалджиева, спасатели вытащили из горящих зданий двух пострадавших — мужчину и женщину, которая получила серьезные травмы.

Источник допустил, что пострадавших будет больше. Сейчас на месте происшествия непрерывно раздаются взрывы, отметил он.

К месту пожара выехал министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов.

28 мая в городе Нефтекамск, который находится в Республике Башкортостан, загорелся двухэтажный магазин пиротехники. На месте работали 21 сотрудник экстренных служб и семь единиц специальной техники. В результате им удалось локализовать возгорание на площади 150 кв. метров, а позже — потушить пожар.

Ранее в Индии взорвался нелегальный завод пиротехники.