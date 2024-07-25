Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО анонсировали открытие новых госпиталей

Минобороны России развернет большое количество военно-медицинских объектов

close
100%
РИА Новости

Развертывание военно-медицинских объектов по всей стране находится на особом контроле руководства Минобороны РФ. Об этом сообщил замглавы российского военного ведомства Павел Фрадков, слова которого приводят в сообщении пресс-службы министерства.

«Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах», — сказал Фрадков.

Он добавил, что эти работы находятся на особом контроле руководства Министерства обороны РФ.

Например, один из госпитальных комплексов строится на берегу Каспийского моря. Учреждение сдадут «под ключ» с полным оснащением и современным лечебно-диагностическим оборудованием. В его составе административно-поликлинический корпус, лечебно-диагностический блок и инфекционное отделение.

До этого стало известно, что центр реабилитации для бойцов спецоперации возведут на Дальнем Востоке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил реабилитационный центр для участников СВО в Коломне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами