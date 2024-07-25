В МО анонсировали открытие новых госпиталей

Развертывание военно-медицинских объектов по всей стране находится на особом контроле руководства Минобороны РФ. Об этом сообщил замглавы российского военного ведомства Павел Фрадков, слова которого приводят в сообщении пресс-службы министерства.

«Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах», — сказал Фрадков.

Он добавил, что эти работы находятся на особом контроле руководства Министерства обороны РФ.

Например, один из госпитальных комплексов строится на берегу Каспийского моря. Учреждение сдадут «под ключ» с полным оснащением и современным лечебно-диагностическим оборудованием. В его составе административно-поликлинический корпус, лечебно-диагностический блок и инфекционное отделение.

До этого стало известно, что центр реабилитации для бойцов спецоперации возведут на Дальнем Востоке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил реабилитационный центр для участников СВО в Коломне.