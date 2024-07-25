На Украине загорелось крупнейшее в стране горно-металлургическое предприятие

Пожар произошел на крупнейшем украинском горно-металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

В материале уточняется, что завод находится в городе Кривой Рог в Днепропетровской области.

«На предприятии произошло возгорание масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали», — говорится в публикации.

По информации журналистов, в результате возгорания пострадали три человека. Однако эти данные предварительные.

24 июля на территории воинской части в поселке Котельва, расположенном в Полтавской области, детонировал боеприпас. Из-за этого в стоявшем рядом с местом происшествия хозяйственном здании началось возгорание. Вместе с этим дома в жилом секторе, который находится на прилегающей к объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории, получили серьезные повреждения.

На фоне произошедшего власти призвали местных жителей не выкладывать в социальных сетях фото с места ЧП. Также граждан попросили не публиковать видеозаписи с аналогичным содержанием.

Ранее в Николаевской области Украины произошел масштабный пожар.