Группа пятилетних детей стащила ключ и сбежала из детсада в Улан-Удэ

В Улан-Удэ дети украли ключ от калитки и сбежали из детского сада. Об этом сообщает телеканал «Тивиком».

Сообщается, что в день инцидента в группе работала воспитательница на замену. Несколько пятилетних детей украли ключ от калитки, который лежал на видном месте, и сбежали с территории дошкольной организации. Малолетние преодолели расстояние около двух километров и пять дорог, а затем пришли на работу к матери одного из беглецов — дошкольники проголодались.

Позже всех детей вернули обратно в дошкольную организацию. Предварительно, в детском саду их пропажу не заметили.

Комитет по образованию начал служебную проверку по факту произошедшего. В ходе детального разбирательства будет вынесено правовое решение в отношении воспитателя и лиц, контролирующих безопасность детей в детском саду.

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