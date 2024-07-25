Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени ребенок попал в реанимацию после того, как его сбила машина

В Тюмени водитель сбил ребенка около ТЦ «Сити Молл»

close
100%
Shutterstock

Врачи Тюмени спасают ребенка, которого сбила машина. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на улице Чарова, около ТЦ «Сити Молл». По версии полиции, шестилетний мальчик перебегал дорогу на красный, когда его сбил 69-летний водитель. Мужчина пытался затормозить, но не успел. По предварительной информации, вместе с ребенком были его сверстники, но после аварии они разбежались.

Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу.

«Пациент находится в отделении реанимации, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние тяжелое», – сообщается в публикации.

Изначально в полиции не могли найти родителей пострадавшего, но вскоре их нашли. По данным МВД, мать узнала о произошедшем от подруги в чате. Женщина отправилась в медучреждение.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Ситуация находится на контроле у главы прокуратуры региона.

Ранее уралец переехал школьницу из-за застрявшего в педали сланца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами