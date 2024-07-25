В Тюмени ребенок попал в реанимацию после того, как его сбила машина

Врачи Тюмени спасают ребенка, которого сбила машина. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на улице Чарова, около ТЦ «Сити Молл». По версии полиции, шестилетний мальчик перебегал дорогу на красный, когда его сбил 69-летний водитель. Мужчина пытался затормозить, но не успел. По предварительной информации, вместе с ребенком были его сверстники, но после аварии они разбежались.

Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу.

«Пациент находится в отделении реанимации, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние тяжелое», – сообщается в публикации.

Изначально в полиции не могли найти родителей пострадавшего, но вскоре их нашли. По данным МВД, мать узнала о произошедшем от подруги в чате. Женщина отправилась в медучреждение.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Ситуация находится на контроле у главы прокуратуры региона.

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