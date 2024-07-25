Российские хирурги спасли женщину с «фарфоровым» желчным пузырем

Врачи городской больницы Реутова прооперировали местную жительницу с редкой патологией — «фарфоровым» желчным пузырем. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Женщина обратилась с жалобами на тяжесть в правом подреберье. Ей диагностировали редкую разновидность калькулезного холецистита, когда стенки пузыря покрываются слоем кальция, делая орган твердым.

Пациентке провели малоинвазивную операцию, удалив желчный пузырь через небольшие проколы.

«Сам пузырь настолько затвердел, что его было почти невозможно разрезать скальпелем», — поделились медики.

Операция прошла успешно, женщину выписали домой.

До этого в Петербурге у пациента обнаружили хроническую задержку мочи, цистит и множественные камни мочевого пузыря. Из мужчины выкачали почти девять литров мочи.

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