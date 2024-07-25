Официант и бармен украли из кассы столичного кафе деньги, но потом вернули их

В Москве двое коллег, работавших в хинкальной, вынули из кассы деньги и скрылись с ними, но потом передумали. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, молодые люди приехали в Москву на заработки из Пензы. 22-летний и 23-летний приятели трудились официантом и барменом в хинкальной. Проработав в заведении месяц, они забрали из кассового аппарата 13 тысяч рублей и скрылись.

Действия работников попали на камеру видеонаблюдения. После разговора с управляющим кафе мужчины решили вернуть деньги и извинились. В кафе не стали обращаться по поводу случившегося к правоохранителям, но расстались с нерадивыми работниками.

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