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Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: российские силы ПВО уничтожили БПЛА в Белгородской области

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Ashley Chan/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

Там рассказали, что дрон был сбит около 14:00 мск. По данным МО РФ, Украина пыталась атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотника самолетного типа.

25 июля Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО за сутки уничтожили вне зоны проведения специальной военной операции 26 украинских беспилотников различных типов.

До этого российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 25 июля ПВО сбила над Россией 14 украинских беспилотников. Согласно информации МО РФ, четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и четыре дрона — над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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