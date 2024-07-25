В Москве пожар заблокировал пациентов и врачей в стоматологии

В Звонарном переулке в Москве произошло задымление в подъезде рядом со стоматологической клиникой — около 15 пациентов и врачи оказались заблокированы внутри медицинского учреждения из-за дыма. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, люди оказались заперты в ординаторской, а из окон выбраться не получилось, так как на них были решетки. Прибывшие на место пожарные эвакуировали людей. Сообщается об одном пострадавшем.

Всего из здания вывели порядка 40 человек. Возгорание вскоре потушили.

24 июля пожар произошел в жилом доме, расположенном на Молодежной улице в Москве. Возгорание охватило территорию площадью порядка 2 тыс. квадратных метров. Огонь с седьмого этажа перешел на балкон восьмого этажа и чердак многоэтажного дома. Площадь возгорания первоначально составляла 200 квадратных метров.

К тушению были привлечены 150 человек и 46 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Санникова в Отрадном взорвался газовый баллон.