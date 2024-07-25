Инженера, устроившего взрыв в дагестанской многоэтажке, оштрафовали на 200 тыс. рублей

Суд оштрафовал инженера за подрыв многоквартирного дома в Дагестане, говорится в Telegram-канале «Сапа Кавказ».

В конце декабря прошлого года инженер ОАО «Даггаз» Терлан Оружбеков должен был провести первичный пуск газа в недавно сданном доме на улице Некрасова в Дагестанских огнях. К этому моменту в новостройке уже жили люди.

Как впоследствии было доказано, Оружбеков сознательно не стал придерживаться требований безопасности при опрессовке газопровода. Он решил проверить приход газа, открыв кран на счетчике и поднеся зажженную зажигалку к концу трубки. После этого в квартире на четвертом этаже произошел взрыв.

Сам мастер отделался легкими травмами и был признан виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. Его приговорили к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Инцидент, по данным прокуратуры республики, произошел в новостройке в Дагестанских огнях около 11:00 30 декабря 2023 года. В результате взрыва, который случился в квартире на четвертом этаже, пострадали пять человек. По словам источника, четверых из них госпитализировали.

Ранее чиновнику из Хакасии, по вине которого девять детей получили травмы, дали условный срок.