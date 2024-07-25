Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инженера, устроившего взрыв в дагестанской многоэтажке, оштрафовали на 200 тыс. рублей

В Дагестане оштрафовали инженера, ответственного за взрыв газа в многоэтажке

close
100%
Прокуратура Республики Дагестан' class="item-image" >
Телеграм-канал Прокуратура Республики Дагестан

Суд оштрафовал инженера за подрыв многоквартирного дома в Дагестане, говорится в Telegram-канале «Сапа Кавказ».

В конце декабря прошлого года инженер ОАО «Даггаз» Терлан Оружбеков должен был провести первичный пуск газа в недавно сданном доме на улице Некрасова в Дагестанских огнях. К этому моменту в новостройке уже жили люди.

Как впоследствии было доказано, Оружбеков сознательно не стал придерживаться требований безопасности при опрессовке газопровода. Он решил проверить приход газа, открыв кран на счетчике и поднеся зажженную зажигалку к концу трубки. После этого в квартире на четвертом этаже произошел взрыв.

Сам мастер отделался легкими травмами и был признан виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. Его приговорили к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Инцидент, по данным прокуратуры республики, произошел в новостройке в Дагестанских огнях около 11:00 30 декабря 2023 года. В результате взрыва, который случился в квартире на четвертом этаже, пострадали пять человек. По словам источника, четверых из них госпитализировали.

Ранее чиновнику из Хакасии, по вине которого девять детей получили травмы, дали условный срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами