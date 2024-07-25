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Сбер стал победителем премии «Наш вклад»

Кирилл Царев: Сбер стремится улучшать качество жизни россиян

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Сбер

Сбер стал победителем национальной премии «Наш вклад» за проекты, направленные на поддержку национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Образование», «Экология» и «Демография», сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев, государство, бизнес и НКО должны вместе решать задачи по развитию России и повышению уровня и качества жизни россиян.

«С переходом к новой «Стратегии 2026», в центре которой человек и его потребности, мы будем прикладывать еще больше усилий в этом направлении», — сказал Царев.

Всего эксперты отметили 10 проектов Сбера, среди которых «Индекс предпринимательской образовательной активности» и «Студенческий акселератор (SberStudent)», направленные на решение задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Платформа «Сберегаем вместе», библиотека знаний «Кибрарий» и «Школьный акселератор» от Сбера помогают решать задачи национального проекта «Образование».

Также эксперты премии высоко оценили акции Сбера «Дни Волги» и «Сохраним лес вместе», направленные на поддержку национального проекта «Экология».

Проекты Сбера «Виртуальный ассистент по вопросам кибербезопасности» и Sber Privacy Journal помогают решать задачи национального проекта «Цифровая экономика».

Напомним, национальная премия «Наш вклад» — механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.

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