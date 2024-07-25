Обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником в церкви

Задержанный в Турции по подозрению в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был министрантом в крипте греко-католического прихода. Об этом РИА Новости рассказала одна из прихожанок.

«Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу», — сказала женщина.

Информацию о том, что Серебряков приходил в церковь, подтвердил также генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери Кирилл Горбунов.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что обвиняемого в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно.