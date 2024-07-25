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В Ставрополе неизвестные пытались поджечь тепловоз с машинистом внутри

Baza: двое мужчин пытались поджечь тепловоз на ж/д станции в Ставрополе

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Shutterstock

Неизвестные попытались поджечь тепловоз, стоявший на шестом железнодорожном пути на станции в городе Ставрополе. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации журналистов, инцидент произошел в ночь на 24 июля. Двое мужчин подошли к локомотиву, при этом один из них начал заливать в открытое окно кабины машиниста керосин. Его подельник в это время следил за обстановкой вокруг.

«Неизвестные планировали поджог, но их спугнул машинист, оказавшийся в кабине», — говорится в публикации.

В материале уточняется, что сотрудник РЖД оказался облит горючей жидкостью. Заметив его, нарушители испугались и спешно покинули место происшествия.

После этого на станцию прибыли представители правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело о покушении на теракт. В ходе осмотра специалисты обнаружили около тепловоза одну перчатку и литровую бутылку, в которой находились остатки керосина.

9 июля в Краснодаре осудили мужчину, который поджег релейный шкаф на железной дороге из-за несогласия с проведением специальной военной операции (СВО). Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее подросток из Калужской области стал фигурантом уголовного дела о поджоге на железнодорожной станции.

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