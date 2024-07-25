Жители Крита избили туриста-араба после того, как приняли его за еврея

Израильского туриста жестоко избили на Крите по религиозному признаку, пишет Ynet.

Фахад Кубати, 24-летний араб-христианин из Назарета, попал в больницу после того, как пострадал от нападения в городе Малия на побережье Критского моря. Очевидцы утверждают, что на молодого туриста набросились 12 человек, которые приняли его за еврея.

Кубати получил травмы челюсти и головы и был вынужден доказывать свою принадлежность к христианской вере. Мать пострадавшего утверждает, что нападавшие убежали, когда ее сын показал им свой нательный крест.

Свидетелем этой сцены стал молодой еврей, которому пришлось прятаться от агрессивной толпы в переулке вместе со своим другом. Позже местные жители пригрозили ему и его спутникам и потребовали, чтобы они немедленно покинули отель.

Посольство Греции в Израиле осудило нападение после появления первых публикаций об инциденте.

«Власти Греции проводят тщательное расследование инцидента. Мы должны отметить, что акты насилия совершенно неприемлемы. Израильские граждане тепло приветствуются в нашей стране, которая, безусловно, является безопасным туристическим направлением», — заверили туристов в посольстве.

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