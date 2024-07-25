На Чукотке река затопила город Билибино

Река Каральвеем в Чукотском автономном округе затопила город Билибино. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что река разлилась из-за сильных дождей.

«Под воду ушли припаркованные машины, детские площадки, лесные массивы и дорога до аэропорта. По словам местных жителей, подтопленные дома отключены от электричества, людей эвакуировали», — говорится в сообщении.

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что в городе развернут пункт временного размещения, ведется строительство заграждений для отведения воды, временно остановлено движение всех видов автотранспорта.

В МЧС по Чукотке попросили местных жителей не выезжать за пределы населенных пунктов и не находится возле рек и мостов.

До этого врио мэра Орска Воробьев уволил главного коммунальщика города Валерия Михайловского, который «потерял» данные о затопленных домах.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.