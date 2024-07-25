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Молодой водитель сбил ребенка, скрылся с места ДТП и сжег автомобиль

В Бурятии мужчина сбил 13-летнюю школьницу и сжег машину, испугавшись наказания

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Shutterstock

Водитель, севший за руль без прав, сжег машину после того, как сбил ребенка. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Бурятии.

Накануне вечером в Кяхтинском районе республики произошло ДТП. 23-летний молодой человек, не имевший права управления транспортными средствами, сел за руль Nissan Pulsar и совершил наезд на 13-летнюю школьницу на улице Набережная в Кяхте.

Автомобилист испугался и сразу покинул место происшествия, а пострадавшую госпитализировали с травмами в медучреждение. Мужчина, не желавший нести ответственность за содеянное, решил избавиться от главной улики и выехал в лес, где сжег машину.

Однако это местному жителю не помогло, и его вскоре задержали. На допросе он признал свою вину.

Ранее в Ленобласти школьница на машине матери задавила слепого мальчика.

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