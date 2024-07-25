Психолог рассказала, как быстро снять стресс

Дыхательная техника и специальные движения челюстью помогут быстро снять стресс. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Юлия Харитонова. Она подчеркнула, что каждый человек может научить организм адекватно реагировать на стрессовые ситуации.

Специалист посоветовала во время нервного напряжения дышать верхней частью грудной клетки, не помогая себе при этом плечами. Затем следует перевести вдох глубже, опуская дыхание в живот. Также, по ее словам, снять стресс помогут мягкие наклоны головы и аккуратные движения челюсти из стороны в сторону.

«Просто очень аккуратно и медленно подвигайте челюстью вправо, влево, вперед и немножко в себя», — посоветовала Харитонова.

Кроме того, расслабиться поможет упражнение с коленями, продолжила специалист. Нужно наклониться вперед и вниз, затем в течение двух-трех минут слегка сгибать и разгибать колени.

До этого Харитонова рассказала, как выявить причину стресса. По ее словам, сделать это можно мысленно, но если записать ответы на бумаге, результат получится более эффективным.

Также она посоветовала кратко описать ситуацию-триггер. К примеру, какие негативные картины рисует воображение и насколько реально их воплощение в жизнь.

Ранее психолог дала советы, как улучшить качество сна и избавиться от недосыпания.