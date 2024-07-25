В Госдуме рассказали, какой процент инсультов в России приходится на молодежь

Около 10-15% от общего количества инсультов в России за год приходятся на молодых людей. Об этом в беседе с НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, ежегодно в стране выявляют около 400 тысяч случаев инсульта.

«40-45 тысяч инсультов в России ежегодно — это инсульты у молодых. Из них приблизительно половина заканчивается тяжелой инвалидностью и необходимостью длительной реабилитации. В связи с этим государство несет потери: оно вынуждено оказывать медицинскую помощь, выплачивать пособия по инвалидности, а главное — оно теряет трудовой потенциал, который у молодых людей очень большой», — отметил Куринный.

Депутат подчеркнул, что эта тенденция является большой проблемой для государства, которую нужно решать.

Ученые из Мичиганского университета до этого установили, что увеличение показателей «верхнего», систолического давления, коррелирует с наибольшей вероятностью двух наиболее распространенных типов инсульта — ишемического и геморрагического.

Ранее стало известно, как снизить риск инсульта, деменции и депрессии.