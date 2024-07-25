Обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал не один

Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве автомобиля на севере Москвы, действовал в составе преступной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«У следствия есть все основания считать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, в которой были распределены роли. Сам он был исполнителем подрыва», — поделился источник.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают заказчика и организатора преступления.

До этого телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в правоохранительных органах передал, что Серебряков, которого задержали в Турции по подозрению в подрыве автомобиля в Москве, намеревался бежать из города Бодрума в Грецию.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности.

Ранее стало известно, что заседание суда по делу Серебрякова запланировано на 25 июля в Бодруме.