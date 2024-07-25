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Врач рассказала, какие напитки лучше всего пить в жару

Врач Коробкина: сладкую газировку можно пить в жару

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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В жаркую погоду важно пить обычную воду, чтобы не допустить потери жидкости. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нефролог Анна Коробкина.

Она уточнила, что определенной нормы в этом вопросе нет, однако, рекомендуется выпивать примерно один стакан воды на 10 кг веса. По ее словам, для утоления жажды можно пить практически любой напиток, в том числе сладкую газированную воду.

«Но, безусловно, сладкая газировка не лучший выбор. Приведу пример со спортсменами, которые во время тренировок подвержены сильному обезвоживанию. У них в топе напитков кокосовое молоко. В принципе подойдет практически любой напиток, который поможет восполнить потерю жидкости. Если вдруг у вас под рукой только сладкий лимонад — выпейте сладкий лимонад, ничего страшного», — сказала Коробкина.

При этом от употребления алкогольных напитков в жару врач советует отказаться, потому что они увеличат риск получения теплового удара и алкогольной интоксикации.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что июльская жара вернется в Москву в конце месяца. По ее словам, 30 и 31 июля температура воздуха может приблизиться к +30°С.

Ранее родителям рассказали, как сделать прогулки с детьми в жару безопасными.

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