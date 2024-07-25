Правоохранители РФ и Турции обсуждают вопросы по обвиняемому в подрыве машины в Москве

Вопросы по задержанному в турецком Бодруме Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве машины в Москве, обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

В диппредставительстве добавили, что российские дипломаты окажут содействие в рамках своих полномочий.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в квартире обвиняемого в подрыве машины в Москве Серебрякова прошли обыски.