В Москве случайно поймали боевика «Аль-Каиды»

Полицейские поймали боевика «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), объявленного в розыск по линии Интерпола, во время проверки документов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, полицейские остановили подозрительного мужчину на Мичуринском проспекте. После проверки паспорта оказалось, что правоохранители остановили 37-летнего Эльхана Ибрагимова, который в 2013-м году уехал в Сирию и вступил в «Джебхат ан-Нусру» (организация запрещена в России) (местное отделение «Аль-Каиды»). Кроме этого, было установлено, что в 2019-м суд в Баку выдал санкцию на его арест, и Ибрагимов сбежал в Россию через Казахстан.

Мужчину обвиняют в организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований.

19 июля агентство Reuters сообщило, что антитеррористическое подразделение министерства внутренних дел Пакистана арестовало одного из лидеров террористической сети «Аль-Каида» Амина уль-Хака.

Ранее сообщалось, что в статью УК могут добавить пункт о нелегальном пребывании иностранцев в России.