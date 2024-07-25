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Украинские радикалы опубликовали видео убийства Фарион

Украинские радикалы опубликовали видео вероятного момента убийства Ирины Фарион

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Roman Baluk/Reuters

Взявшая на себя ответственность за убийство во Львове экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион неонацистская группировка опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором, вероятно, запечатлен момент преступления. Об этом сообщает «Страна.ua».

В записи слышны женские крики, но сам момент преступления не виден. По данным издания, автомобили на видео соответствуют тем, что были позднее обнаружены на месте преступления.

До этого стало известно, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка «National-Socialism/White Power» (запрещена в России как террористическая). Группировка назвала Фарион «внутренним врагом» и заявила, что мотивом убийства стало провоцируемое ею «разжигание ненависти по языковому признаку внутри украинского общества».

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине показали видео с возможным убийцей Ирины Фарион.

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