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Впавшую в кому российскую туристку не отпускают из турецкой больницы из-за долга

В турецкой больнице держат в заложниках впавшую в кому туристку из России

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Depositphotos

Российская туристка не может вернуться на родину из Турции, пока семья не заплатит долг за экстренную операцию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пенсионерка улетела из Тюмени в Анталью вместе с внуками еще 22 июня, на пятый день пребывания в отеле у нее случился сердечный приступ. 62-летнюю женщину госпитализировали, а родственникам сказали, что затраты покроет страховка пострадавшей.

Семья туристки договорилась о ее транспортировке в Москву, чтобы продолжать лечение уже там. Однако внезапно россиянке стало хуже, и ей потребовалась операция на сердце, за которую теперь с родных пациентки требуют $20 тыс. (около 1,7 млн рублей).

Близкие уже заплатили часть суммы, но в больнице решили не отдавать пациентку до полного закрытия счета. При этом каждый день в условиях стационара стоит $1 тыс.

В страховой компании отказались признать случай страховым и согласились оплатить только 5% от долга перед медучреждением. При этом турецкие медики утверждают, что не могут полноценно лечить женщину и сейчас просто поддерживают ее жизнь.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.

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