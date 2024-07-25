Россияне ответили, как часто нужно дарить девушкам цветы

Большинство (71%) россиян считают, что цветы девушкам нужно дарить просто так, без повода, а не только по праздникам, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие более 5 тыс. человек.

По их мнению, такой традиции нужно придерживаться для того, чтобы просто их порадовать. Еще 12% опрошенных ответили, что цветы нужно дарить только по праздникам, например, в честь 8 Марта. 6% респондентов выразили уверенность, что такой подарок нужно преподносить на день рождения, 2% — без праздника, стабильно раз в неделю.

При этом, согласно опросу, 7% опрошенных россиян уверены, что цветы дарить не нужно вообще.

Данные аналитиков T-Data до этого показали, что число онлайн-заказов цветов в России за последние четыре года выросло в 2,8 раза. Бум спроса на онлайн-сервисы по доставке цветов пришелся на пандемию. Так, в мае 2021 года количество заказов выросло вдвое по сравнению с маем 2020 года. После снятия ковидных ограничений темпы прироста онлайн-заказов букетов замедлились. В мае 2022-го показатель увеличился на 29% в годовом выражении, в мае 2023-го — на 7%, в этом мае — на 9%.

Ранее россиянам рассказали о дачных цветах, которые нельзя трогать или нюхать.