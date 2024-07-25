Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, как часто нужно дарить девушкам цветы

«КП»: 71% россиян считают, что цветы девушкам нужно дарить без повода

close
100%
Depositphotos

Большинство (71%) россиян считают, что цветы девушкам нужно дарить просто так, без повода, а не только по праздникам, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие более 5 тыс. человек.

По их мнению, такой традиции нужно придерживаться для того, чтобы просто их порадовать. Еще 12% опрошенных ответили, что цветы нужно дарить только по праздникам, например, в честь 8 Марта. 6% респондентов выразили уверенность, что такой подарок нужно преподносить на день рождения, 2% — без праздника, стабильно раз в неделю.

При этом, согласно опросу, 7% опрошенных россиян уверены, что цветы дарить не нужно вообще.

Данные аналитиков T-Data до этого показали, что число онлайн-заказов цветов в России за последние четыре года выросло в 2,8 раза. Бум спроса на онлайн-сервисы по доставке цветов пришелся на пандемию. Так, в мае 2021 года количество заказов выросло вдвое по сравнению с маем 2020 года. После снятия ковидных ограничений темпы прироста онлайн-заказов букетов замедлились. В мае 2022-го показатель увеличился на 29% в годовом выражении, в мае 2023-го — на 7%, в этом мае — на 9%.

Ранее россиянам рассказали о дачных цветах, которые нельзя трогать или нюхать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами