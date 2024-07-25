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Пять человек пострадали при обрушении моста в Ивановской области

В Ивановской области обрушился мост, пять человек пострадали

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Прокуратура Ивановской области

При обвале моста в Ивановской области пострадали пять человек, двоим потребовалась госпитализация. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

«Вчера в поселке Лух провалился мост, ведущий в деревню Бабино. Мост обвалился в двух местах, всего пострадало 5 человек. Двоим потребовалась госпитализация — подростку с сотрясением мозга и мужчине с подозрением на перелом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отец пострадавшего подростка планирует обратиться в суд.

Telegram-канал Следственного комитета по Ивановской области сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности по факту обрушения пешеходного моста.

Несмотря на то, что «деревянная пешеходная мостовая переправа находилась в ветхом, не пригодном для эксплуатации состоянии», должностные лица администрации Луховского муниципального района не предприняли никаких мер для недопущения использования данной переправы.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что люлька с рабочими рухнула в воду во время ремонта моста в Нижнем Новгороде.

Ранее в Бурятии частично обрушился мост через реку Большой Зангисан.

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