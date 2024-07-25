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Пенсионерка получила несколько переломов, упав в коридоре больницы, и 8 часов ждала помощи

Mash: в Екатеринбурге пенсионерка упала в больнице и не могла дождаться помощи

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Свердловской области пожилая пациентка больницы упала в коридоре из-за разлитой воды и получила несколько переломов. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в хирургическом отделении городской больницы № 20 в Екатеринбурге. По словам родственников 74-летней пациентки, женщина упала в коридоре из-за разлитой на полу воды. Ей сделали рентген и только спустя восемь часов диагностировали перелом шейки бедра и руки.

Руководство больницы заявило, что пенсионерка нарушила постельный режим и упала от слабости. То, что россиянка получила переломы днем, а в травмпункт ее увезли только вечером, объяснили тем, что у доктора, который расшифровывает снимки, уже закончилась смена.

До этого сообщалось, что в Прикамье беременную женщину возили по больницам, пока у нее не прервалась беременность. На 34-й неделе беременности ей стало плохо, медики 12 часов возили пациентку по разным больницам, предполагая у нее аппендицит. Из-за лопнувшей матки ребенок вышел в брюшную полость, спасти его не удалось. При этом, чтобы спасти женщину, ей удалили матку.

Ранее скорая два часа не приезжала к российскому школьнику с высокой температурой.

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