В Омске мужчина отдал мошенникам 2,2 млн рублей и месяц не обращался в полицию

В Омской области мошенники обманули 30-летнего инженера крупного предприятия и убедили его взять несколько кредитов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

Мошенники действовали по известной схеме: сначала на телефон инженера поступил звонок якобы от оператора сотовой связи, а спустя несколько минут ему сообщили, что личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан.

Аферисты убедили омича в том, что неизвестные пытаются оформить на него несколько крупных займов, и ему срочно необходимо «исчерпать кредитный лимит» и опередить мошенников, обратившись в разные банки за кредитами.

Потерпевший за два дня перевел на счета злоумышленников 2,2 млн рублей. В течение месяца мужчина был уверен в отсутствии долгов. Лишь получив уведомления от банков о необходимости внесения ежемесячных платежей, он понял, что его обманули.

До этого сообщалось, что жительница Иркутской области доверилась мошенникам и отправила им более восьми миллионов рублей. Аферисты связались с россиянкой еще в июне и все это время обманывали женщину. Злоумышленник представился «инвестиционным менеджером» и предложил россиянке заработать.

Ранее россиянин перевел мошенникам 28,4 млн рублей, которые он копил 30 лет.