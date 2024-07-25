В Подмосковье собака прокусила женщине трахею во время игры

В Подольске хирурги оказали помощь пациентке с рваной раной шеи, женщину во время игры укусила собака. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

49-летняя женщина играла с собакой родственников во дворе дома, в какой-то момент американская акита случайно прокусила россиянке шею. Врачи диагностировали укушенные раны мягких тканей шеи, из которых при дыхании воздух выходил наружу, что указывало на повреждение органов дыхания.

«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, то есть обеспечили доступ воздуха в дыхательные пути, провели правостороннюю коллотомию — сделав небольшой надрез на шее, мы герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу, и установили дренаж», — сообщил заведующий ЛОР-отделением больницы Артем Гербергаген.

Операция длилась почти три часа. Сейчас состояние пациентки не вызывает у медиков опасений, она находится под наблюдением и восстанавливается.

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