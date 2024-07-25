В российском рыбном паштете нашли опасные бактерии

Специалисты Роскачества проверили 16 торговых марок российских рыбных паштетов и нашли в продукции одного из брендов опасные для здоровья бактерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги исследования.

По данным организации, в риетах «Путина» нашли бактерии Bacillus cereus, которые могут вызывать симптомы пищевого отравления у людей со слабым иммунитетом. Кроме того, в паштете из торговой сети «Лента» выявили повышенное количество микроорганизмов, связанное с теплообработкой товара после расфасовки. Отмечается, что при несоблюдении режимов пастеризации продукты могут быстро портиться.

Также специалисты обнаружили, что некоторые компании подменяют в своих товарах рыбу на более дешевую. Речь идет о «Самокате», «Ашане», «Вкусвилле» и ряде других организаций. Утверждается, что часть из них заменили треску на минтай, а другие вместо форели и кеты положили горбушу. При всем этом не в одном товаре не нашли бактерии кишечной палочки, сальмонеллы и стафилококки, а также плесень и дрожжи.

Согласно итогам исследования, риеты из желтоперого тунца «Вкусвилл» и «365 дней» признали соответствующими всем требованиям законодательства, а продукцию «Санта Бремор» определили как соответствующую опережающему стандарту Роскачества.

До этого сообщалось, что Роскачество нашло плесень, дрожжи и проблемы с pH в детских подгузниках.

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