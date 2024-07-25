Брат Серебрякова заявил, что на фото в СМИ — совсем другой человек

Брат Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве, заявил, что на распространенных в СМИ фотографиях изображен не его родственник. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что СМИ допускают ошибку в возрасте Евгения Серебрякова. Иных подробностей и каких-либо пояснений об этом не приводится.

Агентство отмечает, что разошедшееся в СМИ фото, на которых, предположительно, изображен Евгений Серебряков, впервые были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в 2015-2016 годах в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Серебрякова обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где и с кем жил подозреваемый в подрыве машины в Москве.