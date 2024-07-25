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Названы самые распространенные мужские болезни у сотрудников офиса

Врач Одегнал: среди офисных заболеваний у мужчин лидируют простатит и варикоцеле

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Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

Работа офисных сотрудников, предполагающая долгое нахождение за компьютером, может способствовать развитию различных проблем со здоровьем. О том, риску каких заболеваний наиболее подвержены мужчины, которым приходится вести сидячий образ жизни, «Газете.Ru» рассказал врач уролог-андролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал.

Лидерами среди офисных заболеваний у мужчин, по его словам, являются такие заболевания, как простатит и варикоцеле.

«Гиподинамия — один из главных факторов риска развития простатита. Длительная сидячая работа способствует нарушению кровообращения и застою крови в области малого таза в целом и предстательной железы в частности. Со временем это может привести к появлению воспалительных процессов, сопровождающихся бактериальной инфекцией в простате. Так постепенно развивается простатит», — сказал уролог-андролог.

Специалист добавил, что в основной массе пациенты приходят к врачам-урологам с запущенной формой простатита. Это проявляется в выраженной симптоматике — учащенном мочеиспускании, болях в мошонке и ослабленной эрекции.

Для профилактики простатита врач посоветовал мужчинам находить возможность почаще двигаться как во время работы в офисе, так и после, а еще следить за своим питанием. Ведь сидячий образ жизни и злоупотребление фастфудом — триггеры многих заболеваний, простатит не исключение.

Помимо простатита венозный застой в малом тазу при сидячем образе жизни повышает шансы у мужчин на развитие другого распространенного заболевания — варикоцеле. Оно проявляет себя такими симптомами, как боли в паховой области, отечность и асимметрия мошонки с уменьшением размеров пораженного яичка.

«Варикоцеле — это не просто физический дискомфорт, а серьезное заболевание, которое впоследствии может вызвать различные осложнения, вплоть до нарушения процесса сперматогенеза и выработки тестостерона — главного мужского гормона. А это уже непосредственно связано с мужским бесплодием», — подчеркнул специалист.

Сложные случаи варикоцеле успешно лечатся хирургическим путем. Сегодня специалисты применяют малоинвазивные операции, которые относятся к офисной хирургии «одного дня». В их числе операция по пересечению расширенных вен яичка. Процедура особенно актуальна для лечения двустороннего варикоцеле. Процедура выполняется без глубокого наркоза, отличается минимальной травматизацией и позволяет избежать повторных рецидивов заболевания.

Наконец, сидячий образ жизни у мужчин связан с еще одним довольно распространенным мужским заболеванием — это аденома простаты. Застой крови и лимфы может вызвать кислородное голодание в предстательной железе и, как следствие, развитие заболевания.

Наиболее успешным вариантом лечения аденомы простаты, как рассказал специалист, является хирургическое вмешательство. В частности, ТУР простаты (трансуретральная резекция). Эта современная методика — одна из самых эффективных по решению данной проблемы. Операция позволяет малотравматичным способом удалить разросшиеся ткани простаты, сохранив все жизненно важные функции органа.

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