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Лишь меньше половины россиян всегда достигают KPI на работе

Каждого десятого россиянина пугают KPI на работе

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина — 45% — россиян признались, что у них есть KPI или целевые показатели на работе. Это показало исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди них, 32% опрошенных отметили, что показатели эффективности им устанавливает руководитель группы или команды. 28% проголосовали за директора подразделения, а 22% — за генерального директора. 11% участников опроса самостоятельно устанавливают себе KPI.

«KPI имеет множество преимуществ, начиная от улучшения производительности и мотивации сотрудников до более эффективного управления компанией в целом. Понимание и использование ключевых показателей эффективности играют важную роль в достижении успеха и роста бизнеса в современной корпоративной среде. Однако, не следует забывать, что KPI не являются единственным показателем эффективности. Они могут быть полезными инструментами для оценки производительности, но не должны заменять более глубокий анализ и оценку качества работы», — прокомментировал Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру, операционный директор сервисов СберПодбор и Подработка.

49% опрошенных рассказали, что им всегда удается достигать целевых показателей на работе, а 45% делают это иногда. 6%, наоборот, никогда не выполняют KPI.

29% россиян считают, что целевые показатели мотивируют к личностному и профессиональному росту. 26% уверены, что KPI делает работу более эффективной, а 22% — это помогает держаться в тонусе.

31% заметили, что ключевые показатели эффективности демотивируют, а 9% россиян они пугают.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян работают не по профессии.

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