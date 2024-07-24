Обвиняемым в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево обещали несколько тысяч долларов

Обвиняемым в планировании теракта в московском аэропорту Шереметьево обещали выплату в размере 3 тысяч долларов за совершение преступления. Об этом в правоохранительных органах рассказали РИА Новости.

Как сообщается, деньги должны были поступить с Украины.

«Им обещали заплатить три тысячи долларов. Средства должны были отправить с Украины», — отметил источник агентства.

По его словам, обещанная сумма так и не была доставлена получателям.

По данным следствия, Илья Ковылков и Михаил Дарий собирались взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту. Как сознались несостоявшиеся террористы, Ковылков занимался закупкой компонентов для взрывчатки, а ранее судимый Дарий занимался подготовкой будущих участников диверсий в запрещенных в РФ чатах Telegram-каналов.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило признать подсудимых Илью Ковылкова и Михаила Дария виновными и назначить им наказание в виде 21 и 28 лет лишения свободы соответственно.

Ранее в Дагестане подростка задержали за приготовление к теракту в школе.