В Подмосковье пьяные возлюбленные попали под поезд

Пара молодых людей получила серьезные травмы после столкновения с поездом в Подмосковье. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасию Глущенко.

Инцидент произошел около станции Тучково. Девушка 2000 года рождения и молодой человек прогуливались вдоль железнодорожных путей. По словам местных жителей, возлюбленные были в состоянии алкогольного опьянения.

В какой-то момент на рельсах показался поезд. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы молодым людям, они не среагировали. В результате состав не успел затормозить. Россияне получили серьезные повреждения, медикам спасти их не удалось.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка.

До этого в Ленобласти мужчина проспал свою остановку и решил выйти из поезда на следующей, но его ногу зажало дверью. В результате молодого человека протащило по платформе 50-100 метров.

Ранее в Нижегородской области школьник получил ожог 90% тела, забравшись на крышу поезда.