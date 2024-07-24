В Подмосковье пьяные возлюбленные попали под поезд

Пара молодых людей получила серьезные травмы после столкновения с поездом в Подмосковье. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасию Глущенко.
Инцидент произошел около станции Тучково. Девушка 2000 года рождения и молодой человек прогуливались вдоль железнодорожных путей. По словам местных жителей, возлюбленные были в состоянии алкогольного опьянения.
В какой-то момент на рельсах показался поезд. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы молодым людям, они не среагировали. В результате состав не успел затормозить. Россияне получили серьезные повреждения, медикам спасти их не удалось.
На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка.
До этого в Ленобласти мужчина проспал свою остановку и решил выйти из поезда на следующей, но его ногу зажало дверью. В результате молодого человека протащило по платформе 50-100 метров.
Ранее в Нижегородской области школьник получил ожог 90% тела, забравшись на крышу поезда.