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Задержан глава Военно-строительной компании Минобороны РФ

«Ъ»: в Москве задержали главу Военно-строительной компании Белкова

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Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ) ' class="item-image" >
Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Андрея Белкова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По ее информации, 46-летнего мужчину подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Речь идет о закупке томографа по завышенным ценам, когда Белков был руководителем ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам». Соответствующий контракт оценивался в 121 млн рублей. В четверг, 25 июля, следователи должны обратиться в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Издание также сообщает, что это дело может оказаться не единственным. Деятельность Военно-строительной компании курировал экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов. По данным «Коммерсанта», в связи с этим идет тщательная проверка заключенных Белковым во время его руководства ВСК контрактов и контроля за их исполнением, а также личных заработков чиновника, его неслужебных связей и т. д.

13 июля Следственный комитет России продлил срок следствия по делу Тимура Иванова о получении им взятки в особо крупном размере и его ареста до 23 сентября.

Иванов не признает свою вину и считает, что в его деле нет доказательств, подтверждающих его причастность к инкриминируемым действиям. Он утверждает, что в его поступках отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений.

Кроме того, Иванов подчеркивает незаконность своего задержания, которое, по его словам, произошло без присутствия одного из его адвокатов. Он также указывает на то, что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность заместителя министра обороны России.

Ранее к материалам дела Иванова приобщили госконтракты и сведения из налоговой.

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