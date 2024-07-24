МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

Министерство внутренних дел Турции показало кадры задержания в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Соответствующее видео на своей странице в соцсети X опубликовал глава турецкого МВД Али Ерликая.

По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09:40.

В среду вечером стало известно, что подозреваемым в подрыве машины в Москве оказался 30-летний менеджер из Волгограда по имени Евгений Серебряков.

До этого Замоскворецкий суд Москвы избрал заочный арест в отношении Евгения Серебрякова, которого объявили в международный розыск по делу о подрыве автомобиля на севере Москве.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Ранее стало известно, где и с кем жил подозреваемый в подрыве машины в Москве.