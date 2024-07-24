Появилась информация о личности подрывника, устроившего взрыв в Москве

Подозреваемым в подрыве машины в Москве оказался 30-летний менеджер из Волгограда по имени Евгений Серебряков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Устроившего подрыв авто Евгения Серебрякова в России обвиняют по двум статьям <...> В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ему грозит до 20 лет тюрьмы», — сообщает канал.

Уточняется, что Серебряков вел свои социальные сети на украинском языке — по крайней мере, его имя написано именно на этом языке. Также из соцсетей подозреваемого стало известно, что он увлекается оружием.

До этого Замоскворецкий суд Москвы избрал заочный арест в отношении Евгения Серебрякова, которого объявили в международный розыск по делу о подрыве автомобиля на севере Москве.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Ранее в Москве на месте взрыва Land Cruiser робот извлек осколки СВУ.