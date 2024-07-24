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В Красноярском крае ребенок сгрыз мышиный яд, пока мать готовила еду рядом

В Красноярском крае младенец отравился мышиным ядом

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Shutterstock

В Красноярском крае правоохранители выясняют обстоятельства отравления десятимесячного ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Канском районе. По версии правоохранителей, мать младенца готовила еду на кухне. В этот момент девочка играла рядом и нашла кусочек мышиного яда.

«Женщина, увидев на одежде дочери крошки от пестицида, поняла, что она съела химикат и сразу обратилась к местному фельдшеру», – поделились в ведомстве.

После этого ребенка госпитализировали в канскую больницу. Врачам удалось спасти ребенка. На данный момент пострадавшей ничего не угрожает.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что младенец растет в полной семье. На учете родители не состояли.

В полиции напомнили о том, что необходимо ответственно подходить к хранению ядовитых веществ. Там также призвали не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Новосибирской области младенец впал в кому из-за действий нерадивой матери.

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