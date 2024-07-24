В Самаре избили Героя России

В Самаре избили бывшего главу Ленинского района, полковника запаса, Героя России Игоря Станкевича. Об этом сообщает 63.ru.

О происшествии рассказал он сам. Оно произошло еще 6 июля, когда, управляя служебным автомобилем, он остановился перед светофором на улице Фрунзе.

«В водительское окно начал бить кулаком агрессивный мужчина. Опустил стекло — он ударил меня в лицо. Я схватил его за майку, он развел руки, показывая, что не прикасается ко мне. Считаю это провокацией», — рассказал Станкевич.

Он отметил, что подал заявление в Ленинский РОВД, нападавший задержан. Станкевич был госпитализирован.

Журналисты ожидают комментариев правоохранительных органов.

18 июля депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. Матвеев подчеркнул, что трое мигрантов шли по городу и задирали прохожих. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, то сразу же получил удар в голову. 20 июля Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на Матвеева.

Ранее неизвестные разбили машину кандидата в депутаты Челябинска от «Справедливой России».