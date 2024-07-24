Уральца, бегавшего голым по городу и напавшего на полицейского, отправят на лечение

В Челябинске прокуратура направила в суд дело 40-летнего местного жителя, который ходил по областному центру голым и напал на сотрудника полиции в момент задержания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Экспертиза установила, что задержанный страдает психическим расстройством, из-за которого он не мог осознавать характер совершаемых противоправных действий. Ведомство настаивает, что челябинец нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Инцидент с участием мужчины произошел 15 мая. Сотрудник ДПС получил сообщение о том, что на проспекте Ленина заметили обнаженного местного жителя. При задержании нарушитель избил инспектора.

При допросе челябинец пояснил, что «на него нахлынули чувства, что человечество погрузилось в компьютеры, что нет единения с природой», поэтому он решил выбросить вещи и отправиться в городской бор голым. Агрессию в адрес полицейского мужчина оправдал тем, что испугался.

Ранее на набережной Ялты задержали голого туриста.