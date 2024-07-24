Россиянин стрелял по маленьким детям из винтовки из-за шума на детской площадке

Житель Пермского края предстанет перед судом после инцидента со стрельбой по детям. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Чайковском. По версии следствия, в день произошедшего он был недоволен шумом на детской площадке. Россиянин схватился за винтовку, которую используют для страйкбола, после чего стал стрелять пластиковыми шарами по девочкам девяти и десяти лет. Пули попали по рукам и ногам несовершеннолетних.

«В результате выстрелов детям были причинены различные травмы», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия и побоях. Фигуранта отправили под стражу.

На данный момент собраны все необходимые доказательства, расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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