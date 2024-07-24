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В Архангельске горит судно

РЕН ТВ: в порту Архангельска загорелось научно-исследовательское судно

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В порту Архангельска загорелось научно-исследовательское судно «Григорий Михеев». Об этом сообщает телеканал »РЕН ТВ».

По данным местных жителей, судно пришвартовано в районе улицы Красных партизан — на данный момент нет сообщений о пострадавших.

На месте уже работают экипажи пожарной техники. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.

До этого в Атлантическом океане затонуло судно с россиянами на борту.

По имеющейся информации, среди 27 членов экипажа были граждане России, Испании, Индонезии, Уругвая и Перу. 14 человек смогли высадиться на спасательные надувные плоты и затем были спасены прибывшими на помощь судами.

Ранее во Владивостоке загорелось рыболовное судно.

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