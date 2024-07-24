В России появился справочник мигранта

В Красноярском крае появился справочник мигранта с правилами поведения и жизни в регионе. Об этом сообщает «ТВК».

Отмечается, что документ появился на сайте красноярского Дома дружбы народов. Справочник представлен на русском, таджикском, киргизском и узбекском языках. При этом на всех языках, кроме русского, справочник представлен в сокращенной версии.

Справочник мигранта начинается с введения и краткой информации о Красноярском крае. После перечисляются «рекомендации по соблюдению норм общественного поведения».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил высылать из страны тех иностранных граждан, которые нарушили российские законы. Соответствующее заявление он сделал во время обсуждения законопроекта о миграционном режиме высылки.

Недавно депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил против строительства мечетей в России. Парламентарий предложил отказаться от формирования культурно-религиозной инфраструктуры для мигрантов.

Ранее Госдума рекомендовала принять законопроект о миграционном режиме высылки.