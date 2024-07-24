В Подмосковье продолжается ликвидация борщевика

Специалисты в рамках четвертого цикла работ по летнему содержанию Подмосковья ликвидировали более 2,2 тыс. гектаров борщевика и провели окос нежелательной растительности вдоль 26 тыс. км придорожных полос, сообщается в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, также специалисты завершают восстанавливать разметку.

«Обновили порядка 10 тыс. пешеходных переходов и почти 11 тыс. км линейной разметки», — сказал он.

Гержик добавил, что специалисты провели мойку более 1 тыс. км ограждений и более 5 тыс. км тротуаров.

В ведомстве напомнили, что дорожные службы региона в апреле перешли на летнее содержание. Помимо традиционных летних уборочных работ специалисты ремонтируют дефекты покрытия на проезжей части, остановочные павильоны, светофоры, линии освещения, ограждения, знаки и искусственные неровности.