Прокурор потребовал большой срок за подготовку теракта в Шереметьево

Обвинение требует 28 лет заключения в колонии строгого режима для двух мужчин, которые готовили теракт в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.

«В ходе прений сторон государственное обвинение попросило признать подсудимых Илью Ковылкова и Михаила Дария виновными и назначить им наказание в виде 21 и 28 лет лишения свободы соответственно», — заявили в суде.

При этом Ковылков и Дарий заявили о полном признании своей вины и раскаянии.

По данным следствия, Ковылков и Дарий собирались взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту. Как сознались несостоявшиеся террористы, Ковылков занимался закупкой компонентов для взрывчатки, а ранее судимый Дарий занимался подготовкой будущих участников диверсий в запрещенных в РФ чатах Telegram-каналов.

До этого в Шереметьево женщина заявила о бомбе в рюкзаке.

Ранее вылетевший из Кутаиси в Барселону самолет вернулся из-за сообщения о бомбе.