В Подмосковье продолжают обновлять дорожные ограждения

В Московской области восстановили поврежденные ограждения вдоль региональных дорог в девяти округах, сообщается в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В ведомстве отметили, что работы провели на Быковском шоссе, в Ногинске, Балашихе, Жуковском, Мытищах и других округах.

Также в Минтрансе региона добавили, что обследования дорожной сети проводят еженедельно.

Напомним, перильные ограждения монтируют на опасных участках дорог, тросовые ограждения устанавливают для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.