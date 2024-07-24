Россиянам запретили получать наградное оружие других стран

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий, что наградным оружием будет считаться только то, которое было получено гражданами на основании указа президента России или постановления правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Кабмин внес проект в Госдуму в мае. Изначально он был направлен на передачу полномочий по утверждению норм обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и специальными средствами Государственной фельдъегерской службе РФ и министерству внутренних дел РФ. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции доработал инициативу, одобрив ряд поправок.

По действующим нормам закона «Об оружии» к виду наградного относится гражданское, боевое короткоствольное ручное стрелковое или холодное оружие, которое было получено в качестве награды на основании указа президента России или постановления правительства страны, приказов руководителей государственных военизированных организаций, а также на основании наградных документов глав других государств и их правительств. Новое уточнение в законе исключает упоминание иностранных наградных документов.

До этого сообщалось, что Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, который разрешает судебным приставам в определенных случаях применять силу и оружие. В апреле член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что приставы не станут злоупотреблять этим правом, а в случае излишнего применения силы будут нести ответственность по закону.

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